A folyamatosan fejlődő hadiiparban igen hamar elavulttá válhatnak az akár néhány éves felszerelések is, hiszen az ellenség folyamatosan fejleszt, keresve a gyenge pontokat. A tankok is ide tartoznak: egyre strapabíróbb páncélzatra van szükségük, hiszen a külső tűzerő is egyre nagyobb.

Az orosz hadsereg kitalált egy rendszert, melynek segítségével a gyengébb páncélzatú harckocsikat tovább használhatják biztonsággal. A rendszer lényege, hogy a járművet számos radarral szerelik fel, melyek a tank teljes környezetét figyelik. Amint azt érzékeli a rendszer, hogy egy rakéta közelít a jármű felé, a védelmi rendszer azonnal semlegesíti az érkező lövedéket. Hihetetlen, de mindez a másodperc törtrésze alatt lezajlik, ahogy az alábbi videón is látható a 25. perctől kezdődően.

A videóban egy RPG-7-es páncéltörővel lőnek egy T-72B3-as tankra, melyet az Arena-M névre keresztelt védelmi rendszerrel szereltek fel. Előnye, hogy mindössze 1,4 tonnát nyom, így nem kell az új páncélzat jelentette sokkal nagyobb tömeget cipelnie az 50 éves technikának.