1998. október 26-án megváltozott az ország élete. Barátok közé költöztünk, ekkor indult az RTL Klub 23 évadot, több mint 10 000 epizódot elérő sorozata, ami sokáig a legnézettebb televíziós műsor volt az országban.

Ez a hosszú évtizedeken át tartó sikerszéria idén nyáron ér véget, a csökkenő nézettség és a fáradó formátum miatt nem folytatódik tovább a történet. Az idei nyár viszont az emlékezésről szól majd, az RTL Klub búcsúkampányt indít, melynek részeként a 4-es és 6-os villamos vonalán plakátokon idézik fel a sorozat meghatározó pillanatait.

A Barátok közt kellékeire, jelmezeire és díszleteire pedig csütörtöktől lehet licitálni a Vaterán, a befolyó összeget az SOS Gyermekfalvak kapja meg.

Olyan, képernyőn feltűnő tárgyakra lehet majd licitálni, mint a Rózsa Kávéház cégtáblája, étlapja, söralátétjei, Bartha Zsolt kellékpisztolya, Berényi Claudia kávés szettje, Gizi tarot kártyája, Berényi Miklós pizsamája és köntöse, Novák Laci kisboltjának egyik szekrénye, a Mátyás király téri ház gangjának korlátja, de Magdi anyus utoljára viselt otthonkája is várja a rajongókat.

A tárgyak között ezen az oldalon lehet böngészni, mind közül kiemelten érdekes a sorozat legnagyobb fordulatában kulcsszereplő papírgalacsin.





“Ne szemetelj! – tartja a mondás. Ennek valószínűleg Magdi anyus is örült volna, hiszen pont egy ilyen hanyag pillanat okozta halálát.

Most azonban ez a papírgalacsin, amit a jótékonysági licitre bocsátunk, pontosan az a kellék, amit Magdi anyus legutóbbi visszatérésének forgatásán használtak. Az összegyűrt papírka értékét pedig csak növeli, hogy a Magdi anyust megformáló Fodor Zsóka dedikálta is. A jelenetben használt papírgalacsinról korábban már felröppentek olyan hírek, hogy valaki nyerészkedni akart, ezért licitáltatott a papírgalacsinra. Az biztos, hogy az a papír nem az igazi volt!”