Semmi ciki nincs benne: az emberek többségét érinti az aranyér

Az aranyér a civilizált országokban népbetegségnek számít, az emberek 70-80 százalékát érinti. Viszonylag keveset beszélünk róla, mert a hátsó felünk fájdalmát kínosnak érezzük, esetleg tabunak tartjuk ezt a témát. Pedig fontos tudnod, hogy az aranyér nem ciki, másnak is van, és ha időben cselekszel, otthon is csökkentheted a kellemetlen tüneteket. Ha húzod az időt, és abban bízol, hogy az aranyér magától is elmúlik, akkor viszont rosszabbul is járhatsz. Az aranyér előrehaladott szakaszban orvosi beavatkozást igényel, akár műtétre is szükséged lehet.

Veszélyeztett vagy, ha ülőmunkát végzel, ha jobban szereted a gyorséttermi ételeket, mint a rostban gazdag zöldséget és gyümölcsöt, ha túlsúlyos vagy és keveset mozogsz, illetve, ha öröklött hajlamod, kötőszöveti gyengeséged van.

„Titokban kínlódtam a vécén”

„Rém cikinek éreztem, még a feleségemnek sem vallottam be, hogy az utóbbi időben milyen kínokat álltam ki a vécén. Fájt a székelés, a kitörlésnél pedig piros csíkot vettem észre a papíron. Nem tartottam férfias dolognak, arra gondoltam a feleségem egy megfáradt nagypapának fog látni, ha elmondom neki, milyen panaszaim vannak” – mondja Imre, a 34 éves informatikus. – „A haveroknak szintén nem beszéltem róla, abban bíztam, majd idővel elmúlik a fájdalom, és megint minden olyan lesz, mint korábban volt. Ám a helyzet egyáltalán nem lett jobb, sőt egyre inkább fájt, majd viszketett is a végbelem. Végül a neten néztem utána az aranyér tüneteinek, ám a cikk olvasása közben lebuktam, a feleségem rájött milyen témát bújok éppen. Kiderült, hogy neki is volt már aranyere, nem is egyszer. Jól le is szidott a titkolózás miatt, majd ajánlott kúpot és kenőcsöt is, és rávett, hogy minél előbb kezdjem el a kezelést.”

