Még mindig erősen tartja magát a nyolcvanas évek nosztalgiája, ami a nyári időszakot tekintve nálunk egyet jelent a Balatonnal. Akkoriban még ez volt a közös nyaralások legfőbb színhelye, és ebben az 1986-ban készült felvételben minden ott van, amitől élénken előtörnek a kor emlékképei.

Az utak Skodákkal, Ladákkal, Trabantokkal, Wartburgokkal vannak tele, a platós UAZ dinnyével megpakolva halad célja felé. A szociautók tömegében azért felvillan pár I-es Volkswagen Golf, és a kor vágyott családi típusa, a nyugati luxus egyik megtestesítője a Mercede-benz W123-as is felfedezhető.

A videó mellett érdekes élmény betekinteni a korabeli napilapok Balatonról szóló írásaiba. A Dunántúli Napló apróhirdetéseiből például kiderül, mennyiért mentek akkoriban a helyi nyaralók: “Eladó Bogláron négyszobás, kétszintes nyaraló 300 m2 területen, Balaton közel. „Egymillió” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.” – szól a hirdetés szövege.

Egy másik számban pedig a vonattal üdülni indulókat szólaltatták meg, egy utazó család így nyilatkozott: “Osztrogonácz János és családja Balatonfüreden tölt két hetet. Pihentek már az ércbánya füredi üdülőjében, kellemes élményekkel tértek haza és így most az ismerős környezet megnyugtató érzésével, az igazi kikapcsolódás várakozásával indultak útnak. Velük tart a 14 éves fiúk és a 16 éves lányuk.

– Tavaly az NDK-ban jártunk, s idén is szerencsénk van, együtt nyaralhat a család — mondja Osztrogonácz János. Miközben újra kézbe veszik a három nagy ‘bőröndöt, a két utazótáskát és a két kisebb szatyrot, arról beszélgetünk, hogy mennyi költőpénzt szántak a két hét pihenésre. – Úgy kalkuláltuk, hogy legalább 10 ezer forint elmegy, de azért egy kis tartalékot is viszünk magunkkal — mondja a feleség.” Dunántúli Napló, 1986. június (43. évfolyam, 149-178. szám)