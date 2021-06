Európa futballkedvelő fele a hétfői nap során igazi csemegét kapott a horvát-spanyol, illetve a francia-svájci meccsen. A kontinenstorna már az egyenes kieséses szakaszában tart, és mindkét meccsen érezhető volt, hogy a felek foggal-körömmel küzdenek a továbbjutásért.

Különleges eredmény született: a rendes játékidőben mindkét találkozó 3-3-as eredménnyel végződött. A spanyolok a hosszabbításban a saját javukra eldöntötték a meccseket, és 5-3-as összesítéssel léptek tovább, míg a svájciak tizenegyespárbajban múlták felül az előző Eb finalistáját, a világbajnoki címvédőket.

A francia meccs sorsdöntő pillanata, Kylian Mbappé kihagyott büntetője:

Az Eb ideje alatt a fogadóirodák forgalma is felpörög, nincs ez másképp itthon sem. Igazi totógyilkos eredmények születtek, figyelembe véve azt is, hogy mindkét meccsen a rendes játékidő utolsó perceiben, a lefújás előtt állt be a 3-3-as eredmény. Valószínűleg azok izgulhattak a legjobban ezekben a pillanatokban, akik valamilyen őrült oknál fogva megtették, hogy mindkét meccs ezzel az eredménnyel zárul a rendes játékidőben.

A Tippmixen 100-as szorzóval fizetett mindkét meccsen ez a kimenetel, így akik kötésben tették meg a mérkőzések pontos végeredményét, azok tétjük tízezerszeresét kapták vissza. És voltak, akik nem tudjuk, milyen megfontolásból, de ezekre az eredményekre fogadtak. A Trollfoci oldala osztott meg egy ilyen nyertes szelvényt, mire jöttek a hozzászólások között a válaszok, hogy nincs egyedül a győztes.

Míg nálunk “csak” százszoros szorzója volt a 3-3-as eredménynek, egy német fogadóirodánál a hatgólos döntetlenre 150-es oddsot ajánlottak mindkét mérkőzésen. Ott is volt, aki úgy érezte, neki fogadnia kell: így csinált 5 euróból (1750 forintból) 106 875 eurót, nagyjából 37,5 millió forintot.