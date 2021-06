Nemrégiben összeszedtük azokat a hűtőket, melyeket a nyár legmenőbb darabjainak is nevezhetnénk. Meglátásunk szerint az alábbi kütyü is bőven ráférne erre a rövid, de változatos listára, ráadásul még az is mellette szól, hogy mobilis.

A Heineken ugyanis elkészítette a BOT-ot, azaz a Beer Outdoor Transportert, mely magyarul kültéri sörszállítót jelent. A rendszer a maga nemében egyszerű: gyakorlatilag egy hűtőládából, illetve az azt szállító kocsiból áll.

Az utóbbi azonban trükkös darab: mesterséges intelligencia irányítja azt. A gép ahová tudja, követi gazdáját, hogy annak ne kelljen messzire mennie, csak a lábához kelljen lenyúlnia egy hideg sörért, ha megszomjazik. A sörgyártó szerint az AI személyisége igazán bájos, jelentsen ez bármit is.

A tárolóban 12 doboz sör is elfér, így a hideg italok egész nap garantáltak. Szomorú tény azonban, hogy a szerkezet csak korlátozott példányszámban készül: a 20 darab BOT-hoz egy sorsolás keretein belül juthatnak hozzá az Egyesült Államokban élő játékosok egy későbbi időpontban.