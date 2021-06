Június 27-től látogathatják a németországi Berlinben a Bud Spencer múzeumot. Az időpontválasztás nem véletlen, mivel vasárnap lesz a pályafutását Carlo Pedersoli néven és úszóként kezdő színész halálának ötéves évfordulója. Szerepei ikonikusak, de a kiállítás keretében nemcsak ezeket eleveníthetjük fel, eddig nem látott képek is színesítik a tárlatot.

Viaszszobor formájában is találkozhatunk Bud Spencerrel az 550 m²-es, belvárosi létesítményben, de a 86 éves elhunyt legenda személyes tárgyait is megtekinthetik a látogatók annak köszönhetően, hogy a kezdeményezést a Pedersoli család is támogatja. A napokban sor került a sajtónyilvános bemutatóra, így már most nyerhetünk némi betekintést a kapuk mögé:

A képre kattintva galéria nyílik! (Fotó: Gerald Matzka/Getty Images)

Kiállítják többek között azt a Puma Buggyt is, ami a Különben dühbe jövünk c. film egyik központi eleme volt. Az autóról egy korábbi cikkünkben már részletesen írtunk, annyit viszont ismétlésképpen érdemes megjegyezni, hogy a Volkswagen Bogár alapjaira épített, nagyjából 560 kilogrammos homokfutó 1200 cm³-es motorjával a 120 km/órás sebességet is elérte.

Az összes jegy elkelt a nyitónapra, ami jól mutatja, mekkora érdeklődés övezi a most nyíló múzeumot.