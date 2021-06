Közel százan fognak dolgozni az Apple új üzletében, melyet egy Los Angeles-i színház átalakításával hoz létre az almás márka. A történelmi Tower Theatre még 1927-ben nyitotta meg a kapuit, de 1988-ban bezárt, és eddig senki sem használta az egyébként felkapott helyen, a belvárosban található ingatlant.

Az Apple építészekkel és Los Angeles városvezetésével együtt igyekezett egy olyan utat találni, hogy ők használatba vehessék az épületet, de eközben visszaállítsák annak régi fényét úgy, hogy kinézetében azért ne változzon sokat az ingatlan.

A belső térben alig vehető észre változás: a széksorok egy része eltűnt, de az erkély is megmaradt, és még a korabeli díszítéseket is megőrizték. A Tower név egyébként az épület sarkán álló toronyról kapta a nevét, melyet szintén helyreállítottak: újra jár az órája és díszkivilágítást is kapott.

A cégnek nem ez az első felújítós projektje: korábban egy 17. századi római palotából csináltak üzletet, hasonló szellemben.