Nem mindennapi teljesítmény a kínai Broad Groupé, mely bemutatta új, innovatív háztömbjét, melyet pontosan 28 óra és 45 perc alatt építettek fel Csangsa városában.

A Living Building, vagyis élő épület névre hallgató koncepció alapja nem új, ugyanis konténer méretű modulokból áll össze a komplett ingatlan, melyeket már a házgyárban bevezetékeztek, becsöveztek, így a helyszínen csak össze kell rakni őket. A kínai cég ott próbál a riválisok elé kerülni, hogy a modulok összeszerelését kis helyen, egy ultramodern gyárban végzik, az eredmény pedig olyan minőségű lesz, mint bármelyik hagyományos módon készült háztömb.

A kész modulokat a szabványos konténerméretük miatt könnyű szállítani szárazföldön és vízen egyaránt. Amint a helyszínen vannak az elemek, már csak a rendelkezésre álló munkaerő kérdése, hogy mennyi idő alatt áll össze az épület lakhatóvá. Az alábbi videón egy tízemeletes ház összerakásához három darut használtak, így bő egy nap alatt felépült a szinte azonnal költözhető torony.

A cég szerint a rozsdamentes acélvázra épülő blokkok tízszer könnyebbek és százszor erősebbek a hagyományos épületeknél, és olyan fontos távol-keleti szempontoknak is megfelelnek, hogy kibírja a tájfunokat és az erős földrengéseket is. Mindemellett még olcsóbb is az építkezés.

Kompromisszumot nem kell kötni energiahatékonysági szempontokból sem: a 22 centis szigetelésnek és a többrétegű üvegablakoknak köszönhetően az energiaköltségek 80-90 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek. A konténerekből akár 200 emeletes felhőkarcoló is előállítható, és a moduláris tervezésnek köszönhetően hasonlóan könnyen szétszedhető, majd új helyre költöztethető egy konkrét háztömb.