Egy ilyen szerkezet élettartama évtizedekben mérhető, a szerkezet anyaga acél alváz és falszerkezet, leginkább acélburkolattal ellátva. Alulról vízzáró burkolat védi a belteret, a gépészet, csövek, kábelek mind olyanok, amiket normál házakban is használnak.

Egyik nagy előnye ezeknek a kis házaknak, hogy sokkal kevesebb velük a bürokratikus eljárás, mint egy alapra épített kis faháznak, bejelentkezni egy helyrajziszámos üres telekre is be lehet. Oda is le lehet tenni, ahova építkezni nem lehet, viszont lakhatási engedélyt nem adnak rá, mert nem lakóház jogilag.

Minden ház egyedileg, a megrendelő igényei szerint készül, így az árak is nagyon változók, a 20-35 négyzetméteres átlagos miniházak 9,9-14,9 millió forintba kerülnek.