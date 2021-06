A Bell & Ross egy viszonylag fiatal óramárka, ugyanis csak 1994-ben alapították, de hamar népszerű márkává vált. A párizsi székhelyű, de a készülékek gyártását Svájcban végző cég termékeit könnyű felismerni: ha egy négyzet alapon egy kör alakú számlapot látunk, szinte biztosak lehetünk benne, hogy egy Bell & Ross óráról van szó.

A szélesebb körű népszerűséget 2016 hozta meg nekik, ekkor kötöttek együttműködést a Forma-1-be éppen visszatérő Renault csapatával. Idén a Renault Alpine-ná változott, a partnerség azonban maradt, így illő volt egy új órával előrukkolni, megerősítve a köteléket.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bell & Ross Watches (@bellrosswatches) által megosztott bejegyzés

Az eredmény az A521-es lett: a névért nem mentek messze, pont ugyanígy hívják az Alpine idei Forma-1-es autóját. A házon belül BR 03-94 néven futó óra gyakorlatilag a versenygép másolata, megjelennek rajta a csapat színei, a kék, a fehér és a fekete. Emellett olyan anyagokból rakták össze a szerkezetet, melyeket az autóknál is rendszeresen használnak: a 42 mm széles ház csiszolt acélból készült.

500 darab A521-es kronográfot készít a Bell & Ross, melyet három különféle méretben is lehet kapni, így mindenki a csuklójára szabhatja az 5900 eurós (2 millió forintos) időmérő eszközt, köztük Esteban Ocon és Fernando Alonso, a csapat pilótái is. Előbbi már fel is próbálta az órát: