Lewis Hamilton a Forma-1-es mezőny egyik legváltozatosabban öltözködő egyénisége. A Mercedes hétszeres világbajnokának több saját ruhakollekciója is van, szinte nincs olyan hétvége, ahol ne jelenne meg valamilyen új öltözékkel.

A Francia Nagydíj helyszínére kissé meglepő kiegészítőt választott Hamilton. A Riviérától mindössze félórányi autóútra fekvő Paul Ricard versenypályára egy zöld csizmában érkezett a címvédő, ami nem lehetett kellemes viselet, tekintve, hogy a Le Castellet-i aszfalttengert egész nap tűzte a nap. A lábbeli mellett szól azonban, hogy zöld-fekete összeállítása passzolt Hamilton felsőruházatához.

A csizmáról hamar kiderült, hogy nem egy gazdabolti, gumiból készült darab kerti munkákhoz: bőrből készült, ami annak fényében meglepő, hogy Hamilton vegánnak vallja magát. A festett borjúbőrből készült lábbeli ára egyes webáruházakban nem kevesebb mint 905 font, azaz közel 375 ezer forint.

If you want boots like @LewisHamilton – here they are.

Thanks @aerodinamikF1 for the image#F1 #GPFranceF1 #LH44 pic.twitter.com/gtoxJHXC0d

— FormulaNerds (@FormulaNerds) June 17, 2021