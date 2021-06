Eredetileg már 2019-ben is jött volna, ám akkor visszamondta a fellépését, de idén tényleg ott lesz az EFOTT-on az amerikai rapperóriás, Flo Rida. Az augusztus 11-15. között tartó fesztiválon idén főként a legnépszerűbb hazai előadók dominálnak majd. Ez elsősorban a vírushelyzetnek köszönhető, de az mindenképpen üdítő dolog, hogy igyekeznek külföldi sztárral színesíteni a zenei programkínálatot.

Az amerikai rapperóriást több sláger is feltette a zenei térképre az előző évtizedben: minden a T-Painnel közös Low-val indult, de a Siaval énekelt Wild Ones és szóló slágerei, mint például a Whistle, a My House és a Good Feeling is taroltak. Több alkalommal jelölték Grammyre, idén pedig közreműködött az Eurovíziós dalfesztivál egyik számában is. A Spotify-on havonta több mint 22 millióan hallgatják Flo Ridát.

“Tavaly már minden készen állt arra, hogy fogadjuk Flo Ridat az EFOTT-on, azonban a járvány közbeszólt. Háromszor bookoltuk újra a koncertjét, de örülünk, hogy ő is kitartott mellettünk, és szívesen eljön hozzánk, mert biztosak vagyunk benne, hogy vele lesz teljes a hangulat a fesztivál szombati napján” – mondta el Maszlavér Gábor, az EFOTT fesztiváligazgatója.