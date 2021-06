Pontosan egy hónappal a megjelenés előtt mutatták be a fejlesztők, a Codemasters és az EA a Forma-1 hivatalos videojátékának friss előzetesét. A legújabb rész, az F1 2021 nagyjából azt tudja, mint az elmúlt évek játékai: karriermód (beleértve a Forma-2-t is), osztott képernyős játéklehetőség a barátokkal, de akár saját csapatot is lehet alkotni, ha a meglévő tízből egy sem szimpatikus.

A legnagyobb újítás azonban a legendák érkezése, melyről korábban részletesebben beszámoltunk:

Ami a látványvilágot illeti, a sorozat évről évre egyre jobban néz ki. A pontos részletek persze csak az első játéktesztek után derülnek ki, de az előzetesből is látszódik, hogy idén is igyekeztek igényes terméket készíteni a fejlesztők.

Az F1 2021 számítógépes alapverziójának ára 60 euró (21 ezer forint), a legendákkal felturbózott Deluxe Editionért azonban 75 eurót (26 ezer forintot) is elkérnek.