Amíg Európa legjobb futballistái kontinensszerte rúgják a bőrt a stadionokban, addig feleségeik otthonról vagy a helyszínről szurkolhatnak nekik. Ugyan mind a 600, Eb-n részt vevő futballista párját nem állt módunkban lecsekkolni, egy focicsapatnyi szemrevaló hölgyet gond nélkül össze lehet szedni.

A pályát uralja a párja, Cristiano Ronaldo, így a saját válogatottunkat párjával, Georgina Rodriguezzel kezdjük. Az argentin hölgy 27 éves, és nem túl meglepő módon modellként keresi a kenyerét.

A világ legszexibb nőjének is megválasztották már a 36 éves Izabel Goulart-t. A brazil szépség Kevin Trapp, a németek cserekapusának párja.

Reece James, az angolok 21 éves jobbhátvédje csapja a szelet Mia McClenaghannak, aki csak nemrég diplomázott le.

Mirjana Zuber 2014-ben a Miss Svájc döntőjéig menetelt, jelenleg pedig egy sikeres podcast vezetése mellett az Egyesült Államokban készül tévés kaszkadőrnek. Párja Steven Zuber, a svájciak 29 éves középpályása.

A spanyol hálóőr, David de Gea párja Edurne Garcia, akit Európa az Eurovíziós Dalfesztiválról is ismerhet. 2015-ben ő képviselte a spanyolokat, a 27-es mezőnyben végül a 21. lett.

A bikinimodell Katrine Friis munkájának köszönhetően fotóinak többsége melegebb klímájú helyen készül, mint Dánia vagy épp London. Párja, Andreas Christensen ugyanis a dán válogatott mellett a Chelsea-ben játszik, utóbbival idén a BL-győzelemig menetelt.

Vlada Sedan munkájából adódóan egészen közelről szurkolhat az ukrán Olekszandr Zincsenkónak, ugyanis tévériporterként dolgozik az Eb-n is.

A portugál Bernardo Silva párja Ines Degener Tomaz. A 22 éves modell a lezárások ideje alatt jött össze a Manchester City középpályásával.

Anna Lewandowska neve ismerős lehet: naná, hogy felvette Robert Lewandowski vezetéknevét. A lengyel páros 2013 óta házas, két lányuk is született már. Míg Robert az év legjobb játékosa is lehet, Anna is szép sportsikereket ért el korábban karatéban.

A belga Kevin de Bruyne feleségével, Michele-lel a neten ismerkedett meg: a hölgy kezdeményezett, és a focista nem mert visszaírni neki, ezért egy barátját kérte meg, fogalmazzon meg neki egy szép választ. Azóta már három gyermekük is született.

Heidi Klum kivétel. A 48 éves modellnek ugyanis nem futballista a párja, de úgy gondoltuk, ráfér a listánkra, ha már ilyen lelkesen szurkol a német válogatottnak az igencsak rövidre szabott címeres mezben.