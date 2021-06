Komoly megújuláson megy keresztül a Ferrari: új főnök irányítja a maranellóiakat, és városuk is fejlődik: nemrég újranyílt a gyárral szemben található ikonikus étterem, mely az alapító egyik kedvence is volt.

Most a márka is újat mutatott: nagyszabású divatbemutatót tartottak a hétvégén, ahol modellek tucatjai vonultak fel a Ferrari-életstílust képviselő ruhadarabokat bemutatva, közvetlenül a gyártósor mellett. Érdemes belenézni az alábbi bemutatóba, akár a ruhák, akár a divatbemutató helyszíne miatt:

Vélhetően a fenti képeken is látható ruhákat fogják majd árulni az új Ferrari-butikban, melyet egy 1980-as években épült maranellói ingatlan átalakításával hoztak létre. A tervezőcég azt az utasítást kapta, hogy egy olyan üzletet álmodjanak meg, ahol a Ferrari rajongói elmélyülhetnek a márkában, és nem mellesleg divatos is.

A belső térben ennek megfelelően dominál a piros és a fehér szín, a falat pedig egy helyen a fioranói Ferrari-tesztpálya nyomvonala is díszíti. Olyan apróbb részletekre is figyeltek, mint az öltözők: falai sárga alcantara-borítást kaptak, így itt is visszaköszön az autózás világa. Kívülről a megvilágított ágaskodó ló jelzi a potenciális vásárlóknak, hogy jó helyen járnak.

A tervek szerint a Ferrari minden évben júniusban mutatja majd be új kollekcióját, melyek darabjait az online tér mellett ilyen üzletekben lehet majd megvásárolni.