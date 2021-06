Az elmúlt szűk tíz év igencsak jól alakult Alejandro Agag számára: az általa megálmodott elektromos formaautó-széria, a Forma-E mára az egyik legnépszerűbb motorsport-sorozattá nőtt ki magát. Újabb projektje, az Extreme E nemrég indult el, de ezzel még nem értek véget ambiciózus projektjei.

Az új dobás az E1 lehet, ahol elektromos hajókkal versenyeznek a vizek legjobbjai. A bajnokság 2023-ban indulhat, és már meg is van, milyen járművek lesznek a széria gépi főszereplői.

A SeaBird Technologies és a Victory Marine cégek közös fejlesztése a RaceBird nevű versenyhajó, mely 23 láb (7 méter) hosszú, és akár 50 csomós (92 km/órás) csúcssebességre is képes lehet. A járművet, ahogy arra angol neve is utal, az óceán felett alacsonyan szálló madarak inspirálták. Ez egyébként jellemző lesz a hajó közlekedésére is: a tervek szerint nagyobb sebességnél körülbelül fél méterrel a vízfelszín fölé emelkedve közlekedhet a versenygép.

A főként karbonszálas anyagból készülő versenyhajó 800 kilós lesz, és két villanymotor hajtja majd egyetlen propellerét. Oldalról a hajó rendkívül hasonlít a Star Warsban látható űrhajók egy részére, a látványt fokozza a hátra tolt pilótafülke.

Az E1 szériában egyébként várhatóan 12 csapat versenyez majd a világ vizein, a tervek szerint a motorcsónak- és az autóversenyzés világából egyaránt érkező pilótákkal egyaránt. A virtuálisan bemutatott hajó szeptemberben a Monaco Yacht Show-n élőben is bemutatkozik.