Tegnap részletesebben beszámoltunk a trófeáról, melyet Európa jelentős része szeretne a nemzeténél tudni a közeljövőben: ez a Henri Delaunay-kupa, a foci-Eb hivatalos díja.

Értéke átszámítva alig több mint tízmillió forint, ami ugyan nem kevés összeg, de némi kutatás után hamar rájön az ember, hogy ennek akár több százszorosát is érhetik egyes trófeák. Az alábbiakban a tíz legdrágább serleg következik, forintra átszámított értékük szerint növekvő sorrendben.

It’s official! ✍️🏆@FCBayernEN‘s name is on the Meisterschale for a record-extending ninth consecutive time. 🧐🙌#Bundesliga pic.twitter.com/OFVX55hZZP

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 22, 2021