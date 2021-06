Egy év csússzással, pénteken kezdetét vette a labdarúgó Európa-bajnokságnak, de már az első kezdőrugás előtt sikerült látványosat villantania az UEFA-nak: Törökország és Olaszország nyitó összecsapása előtt egy távirányítós Volkswagen szállította a kezdőkörbe a labdát – vette észre a Daily Star.

A jelenet meg is tekinthető az alábbi felvételen:

The match ball was just delivered in a Volks Wagen remote control car. Wow that’s creative, I never expected that #EURO2020 #ITA



pic.twitter.com/gmFljQKu2T — Steven and 14 Others (@iam_steveola) June 11, 2021

Az egyik kommentelő meg is jegyezte alatta, hogy akár be is fejezhetik a tornát, mivel ezzel a megmozdulással a csúcspontjára ért. Talán még korai kijelenteni, tekintve, hogy július 11-ig tart a foci-Eb, a labdarúgó-szurkolók azért remélik, hogy ennél izgalmasabb történésnek is szemtanúi lesznek.

A találkozó összességében nem hozott komoly izgalmakat, Olaszország 3–0-ra győzte le a török csapatot.