A tévéből nézve könnyű azt mondani, hogy a Forma-1-es versenyzők dolga könnyű, és nem is sport az, amit ők csinálnak: 90-120 percen át nagyfokú megterhelés éri őket a rájuk ható erőhatások miatt, a gyorsításokra, fékezésekre és a kanyarokra pedig testüket is fel kell készíteni. Edzésprogramjuk igen szerteágazó, de a legtöbb pilótánál közös pont a kerékpározás.

A Mercedes Forma-1-es csapata, mint minden téren, itt is a tökéletes eredményre törekszik. Nem bízták a véletlenre a dolgot, maguk megtervezték saját kerékpárjukat, mellyel Lewis Hamiltonék is tekerhetnek. Ennek a munkának az eredménye a Mercedes-AMG F1 Team V12 Carbon Edition Road Bike – igen, ez a hivatalos neve a kétkerekűnek.



Már formavilágán is látszik, hogy nem egy hétköznapi darabról van szó, de a konkrét adatokból is érezhető, hogy a Mercedes mérnökei tényleg a tudásuk legjavát beletették ebbe a projektbe. A mindössze száz példányban készülő kerékpár mindössze 7,35 kg-ot nyom, köszönhetően a rengeteg helyen alkalmazott karbonszálas anyagnak. Kiemelkedően sikerült a bicikli kézzel készült nyerge is, mely alig nyom többet egy hagyományos tábla csokinál a maga 106 grammjával, és ebbe még belefért az Alcantara borítás, mint az AMG sportautóktól kölcsönzött prémium elem.

Az abroncsokat a Forma-1-es autók kerekeihez hasonlóan itt is a Pirelli szállította, melyeken a feliratot direkt a csapat kérésére Petronas-zöldre festették, hogy az összhatás tökéletes legyen. A kerékpárért egyébként akár 12 ezer dollárnak (3,4 millió forintnak) megfelelő összeget is elkérhetnek, feltéve, ha még nem kapkodták el a bringázni szerető tehetős F1- és Mercedes-rajongók.