A Lamborghinit elsősorban mindenki autóiról ismeri, de a legtöbb luxusmárkához hasonlóan nekik is vannak különféle csecsebecséik, melyeket azok is meg tudnak vásárolni, akik például nem engedhetnek meg maguknak egy Aventadort.

Kínálatukban korábban találkozhattunk már illatszerekkel, de azok parfümök voltak. Most egy másik olasz céggel, a Cultival karöltve más úton jutnának el az orrunkig: már lakásillatosító is létezik, melyen a bikás embléma is ott díszeleg.

A Lamborghini történetében először köttetett ilyen jellegű együttműködés. Magánál az illatanyagnál egyébként dominál a citrusosság, különösen kiemelkednek a grapefruitos, a keserű narancsos, a bergamottnarancsos jegyek, melyek némi vetiverrel társulnak.

A csomagolás bronzszínét a Culti a Lamborghini autóiról leste el. Az illatokat 500, 1000 és 2700 ml-es kiszerelésekben lehet megvásárolni átszámítva 27-160 ezer forintért.

Vásárlás után otthon a vevőnek csak annyi a dolga, hogy beleszúrjon egy rattanrudat a tartályba, mely felszívja a folyadékot, majd a folyamatos párolgásnak köszönhetően az új illat betölti a helyiséget vagy az egész lakást.