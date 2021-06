Jeff Bezos, a világ egyik leggazdagabb embere februárban bejelentette, hogy július 5-én távozik az Amazon internetes óriáscég elnök-vezérigazgatói posztjáról, hogy több ideje legyen más dolgokra, köztük a Blue Origin nevű űrcégére. Az űrutazás már a küszöbön, olyannyira, hogy július 20-án testvére társaságában készül elhagyni a Földet.

Persze ott vannak a többiek is, akik szintén vagyonokat ölnek fejlesztésekbe. Úgy tűnt, hogy Bezos lesz az első, aki az űrbe repül egy saját cége által fejlesztett űrhajóval, ám kisebbfajta űrverseny alakult ki a világ leggazdagabb emberei közt.

Jött ugyanis Richard Branson űrcégével, a Virgin Galactickel a háta mögött, és azt mondta, hogy megelőzi Bezost. “A Virgin Galactic azon a terven dolgozik, hogy Bransont egy szuborbitális repülőútra küldje a VSS Unity SpaceShipTwo rakétameghajtású repülőn a július 4-i hétvégén” – közölte a Parabolic Arc nevű oldal.

Ezzel Branson 16 nappal előzné meg Bezost, feltéve, ha igazak az értesülések. Az információkkal kapcsolatban a Virgin Galactic szűkszavúan annyit közölt, hogy jelenleg a május 22-ei sikeres repülésük adatait elemzik, a végső tesztekre pedig nyáron, illetve kora ősszel kerül sor.

Benne lehet a pakliban az is, hogy az egyik tesztrepülésre maga Branson is elmegy, ahogy Bezos is teszi: az Amazon webáruházból meggazdagodó milliárdos Blue Origin nevű cége korábban még tesztekre sem küldött embereket űrhajójuk fedélzetére.