Nemrég számoltunk be a Rolls-Royce Boat Tailről, mely minden joggal pályázik a világ legdrágább új autójának járó díjra. Megrendelője négy évig egyeztetett az autógyárral, akik minden részletre kiterjedően az igényeinek megfelelő négykerekűt készítettek neki.

Mivel a vevő lelkes luxusóra- és tollgyűjtő, így az autóhoz két speciális órát is készíttetett: az egyik egy nőknek, a másik férfiaknak szóló darab. Az időmérő eszközöket 3000 munkaórán, azaz körülbelül három éven át fejlesztette a Rolls-Royce és a svájci BOVET manufaktúra, akik már 1822 óta készítenek különféle órákat.

A két szerkezet különlegessége, hogy zsebóraként és csuklón is hordhatók, de a műszerfalon szintén elhelyezhetők és asztali óraként is használhatók. Járástartalékuk igen komoly: öt napig is elketyegnek felhúzás nélkül a 44 mm átmérőjű, 14 mm vastag, 18 karátos fehérarany keretes órák. Az órák egyébként komoly teszteken is túlestek, ugyanis autós óraként bírniuk a rázkódást, illetve egy esetleges ütközést is.