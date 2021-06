Szaúd-Arábia az utóbbi években nagyon rákapcsolt ami a sportdiplomáciát és a nagyberuházásokat illeti, az ország Forma-1-es versenyében pedig ez a kettő egyesül is. Idén decemberben a sportág története során először látogat el a közel-keleti országba, az eseményhez pedig új létesítmények felhúzása is szükséges.

Így született meg a dzsiddai pálya, melyet a Forma-1-es aszfaltcsíkokat “sorozatban” gyártó Hermann Tilke és csapata tervezett. Ők nem csak a vonalvezetésért felelnek: A-tól Z-ig minden megálmodása az ő feladatuk, ami a pálya kerítésén belül található.

Ide tartozik a bokszutca főépülete is, mely Ulrich Merres tervei alapján fog megépülni, és amelyről közzétették az első látványterveket. A 280 méter hosszú, négyemeletes ingatlan a csapatok garázsai mellett a versenyirányításnak is otthont ad majd, de tetején a leggazdagabb vendégek a Paddock Club kényelméből is élvezhetik a futamot.

Nemrég a kanadai Forma-1-es pályán is felújították a bokszépületet. Mivel a montreali egy utcai aszfaltcsík, ott az ingatlant a köz is használhatja majd, nem csak a futam idejére nyitják meg.