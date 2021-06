Giuseppe Busso meghatározó motort tervezett 1975-ben az Alfa Romeónak. Az általa papírra vetett 60 fokos hengerszögű V6-ost különféle formában, és lökettérfogattal egészen 2005-ig építették be különböző Alfákba.

Volt belőle turbós kivitel 210 lóerővel, a 3,2 literes 24 szelepes végső verzió pedig 250 lóerőt teljesített, és mindre jellemző, hogy a kellemes erő mellett esztétikai szempontból is kiemelkedőnek számítottak. A polírozott szívósor védjeggyé vált az Alfa Romeók orrában, a műanyag borítások világában teljesen egyedi, a hőskort megidéző látvánnyal szembesült, aki felnyitotta a motorháztetőt.

Így egyértelmű, hogy kiállítási tárgyként, asztalként is megállják a helyüket. Inkább végezzék így, mint beolvasztva. A Custom Brothers pont ezzel a céllal gyártotta a képeken látható asztalt. Tulajdonképpen nem csinálnak mást, csak gyári külsőre (vagy jobbra) hozzák fel az olajsáros, kopott motort, ami kapott egy fémlábakon álló üveglapot. A tíz darabos széria már el is kelt, de az ötlet adott, és a megvalósítás sem lehetetlen, kidobásra ítélt V6-os Busso motorból itthon is akad éppen még.