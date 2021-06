Több mint 1,3 milliárd okostelefon-felhasználó, köztük 220 millió 5G-felhasználó szokásait mutatja be az eddigi legnagyobb 5G-felhasználói felmérés. Az Ericsson ConsumerLab reprezentatív kutatásában 26 ország mobilhasználóinak szokásait és véleményeit gyűjtötték össze, köztük az Egyesült Államokkal, Kínával, Dél-Koreával és az Egyesült Királysággal. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az 5G már most új felhasználói szokások megjelenését eredményezte.

A korai 5G-felhasználók több időt töltenek felhőből streamelt videójátékokkal és AR-t (kiterjesztett valóság) használó alkalmazásokkal. Mindezek sebességével elégedettek is, nagyjából 70 százalékuk azonban elégedetlen az innovatív szolgáltatások és az 5G képességeit valóban kihasználó új alkalmazások elérhetőségével. Ezenfelül 20-30 százalékkal többet is fizetnének olyan 5G-előfizetésekért, amelyekben kifejezetten az 5G-re épülő extra szolgáltatások is benne vannak.

Az 5G-felhasználók az alábbi tevékenységekre fordítottak több időt 4G-s társaikhoz képest (hetente):

2 órával többet felhőből streamelt játékokkal;

1 óra 16 perccel többet zenestreameléssel;

1 óra 11 perccel többet nagyfelbontású videók streamelésére;

1 óra 11 perccel többet virtuális valóság (VR) tartalom fogyasztásával;

1 órával többet élő közvetítésekkel;

1 órával többet 360 fokos HD videókkal;

1 órával többet kiterjesztett valóság (AR) tartalom fogyasztásával.

Azaz összesen nagyjából 8,5 órával többet használják hetente okostelefonjukat, mint aki (még) nem tért át a nagyobb sávszélességet kínáló technológiára.

A világjárvány miatti korlátozások nagy szerepet játszottak abban, hogy az 5G korai felhasználóinak nagy része főként beltéren használta a technológiát. A beltéri lefedettség fontos az embereknek, ötből egy 5G-s mobilfelhasználó arról számolt be, hogy az 5G-kapcsolat nyújtotta előnyök miatt kevesebbszer csatlakozik a wifire beltéren. A felhasználók kétszer fontosabbnak jelölték meg a beltéri lefedettséget, mint a sebességet vagy az akkumulátor élettartamát.

Magyarországon az 5G-lefedettség még minimális és szolgáltatótól függő: Budapesten, a Balaton körül, illetve néhány nagyobb városban már elérhető a jelenkor legfejlettebb adatátviteli technológiája.