A gyúlékony gázok felhasználási lehetőségeit hosszú ideje ismerjük. Ezzel fűtjük otthonainkat, a benzin-levegő keverék begyulladása velünk együtt akár tonnákat is megmozgathat, de akár robbantani is lehet vele.

Az öngyújtókban is magasnyomású gáz, legtöbbször bután található, mely egy szabályozható szelepen keresztül távozik a műanyag vagy fém tartályból. A kiáramló gázt minden esetben szikra gyújtja be, így létrejön a folyamatos láng, mely a gáz útjának elzárásáig szabályozott körülmények között ég.

A legmodernebb eldobható öngyújtókban piezokristály található, mely a hozzá kapcsolódó érintkezők között létrejövő elekromos szikra segítségével lobbant lángot. Korábban azonban a ferrocérium tűzköves változat volt az elterjedtebb, ahol a szelepnyitó gomb lenyomásával egyidejűleg egy kereket megforgatva csiholtunk szikrát.

Ez utóbbit vette fel az Another Perspective csapata egy nagysebességű kamerával, mely másodpercenként 20 ezer képkockát képes rögzíteni. Nagy szám ez ahhoz képest, hogy az emberi szem másodpercenként nagyjából 24-30 képkockát képes érzékelni, de így lehetővé válik az is, hogy egyetlen másodperc történéseiből akár tíz percnyi akadásmentes film készülhet. A felvétel igen látványos lett: nem is gondolnánk, micsoda tűzijáték játszódik le egy szempillantás alatt ujjaink között.

A csapat korábban a gombák növekedését is különleges módszerekkel rögzítette: