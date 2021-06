Az utóbbi évtizedben nagyot mentek a képregény-adaptációk a mozikban: a Marvel a világ pénzét kereste meg a Bosszúállók-sorozattal és a kiegészítő szuperhősös filmekkel, és ugyan a széria jelenleg szünetel, a következő két évben a tervek szerint közel egy tucat új filmet mutatnak be a mozikban.

A karakterek közül kiemelkedik Vasember népszerűsége: a páncél alatti Tony Stark egy laza milliárdos, aki fittyet hány az elvárásokra. A szuperhős karakter még jól is néz ki az arany és vörös színű titánötvözetes ruhájában. Nem csoda, hogy többen is igyekeznek újabb és újabb bőrt lehúzni róla.

A legnagyobb rajongók akár egy életnagyságú Vasember-figurát is tehetnek lakásukba, feltéve, ha van rá 7950 dollárjuk (2,26 millió forintjuk). A talapzattal együtt 208 cm magas és 59 kilós szobron a karakterről szóló első filmből ismerős, 3. generációs páncélt viseli. A múzeumi minőségű tárgy világítást is kapott, a talapzat külső gyűrűje mellett a mellkasa és szeme is világít.

Akinek nincs ennyi pénze, de szeretné egy szépen kidolgozott Vasember-szoborral díszíteni lakását, annak az alábbihoz hasonló darabok jelenthetnek alternatívát: