Az éjszakai drónbemutatók, ha nálunk még nem is, a világ más pontjain már kezdik átvenni a hagyományos tűzijátékok és más látványos show-elemek helyét. A látványhoz ugyanis nem kell más, csak pár száz, esetleg pár ezer apró világító repülőalkalmatosság és egy jól megírt program, és a drónok ennek alapján szinte hiba nélkül végzik a dolgukat. Legutóbb épp a Hyundai prémiummárkája, a Genesis kreált látványos show-t az égen.

A michigani Firefly Drone Shows most az ilyen bemutatók másik oldalára engedett bepillantást: a bemutató begyakorlásának folyamatáról készítettek rövid felvételt. A kis cég “csak” 300 drón egyidejű reptetésénél tart, de már ezek koordinálása is komoly feladatot jelent. A kvadkopterek egyidejű, koreografált felszállása már nappal is látványos, hangjuk pedig egyfajta modern ciripelésként tölti be a mezőt.

A drónok éjjel még ennél is látványosabb dolgokra képesek:

A drónok a cég állítása szerint akár 40 km/órás szélben sem esnek ki a koreográfiából. Egy-egy műsort a megrendelőknek általában 6-8 héttel előre kell megrendelniük, ugyanis a látványvilág számítógépes megtervezése, valamint a helyszíni terepszemle időigényes folyamat.