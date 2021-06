A Google azóta jelezte, megállapodott a versenyhivatallal többféle megoldásról, amely hozzájárulhat az online reklámpiaci működésének javításához. A Google France jogi igazgatója, Maria Gomri a vállalat blogján közzétett reakciójában rámutatott: a következő hónapokban tesztelik és fejlesztik ezeket a módosításokat, amelyek közül többet globálisan is bevezetnek.

Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter üdvözölte a versenyhivatal döntését, amely lehetővé tette a Google szankcionálását annak súlyosan versenysértő gyakorlata miatt.

“Elengedhetetlen, hogy a területünkön működő internetes óriásvállalatok betartsák versenyszabályainkat” – húzta alá a miniszter.

A versenyhivatal eljárása a programozott hirdetési piacot veszi célba. Ennek során a hirdetők egy valós idejű, licit alapú platformon vásárolják meg az internetezők profilja alapján testre szabott hirdetések jogát. Ugyanakkor a Google az online reklámpiac más szegmenseiben is jelen van, köztük a kiadó reklámfelületeket értékesítő reklámszervereken.

A techóriás ezt a vertikális integrációt eddig arra használta, hogy a legkedvezőbb árat ajánlva jogosulatlan versenyelőnyhöz jusson – magyarázta a francia versenyhivatal elnöke, Isabelle de Silva. A tisztségviselő szerint történelmi döntés született, mert ez volt az első alkalom, hogy a döntéshozók az online hirdetések alapját jelentő licitmechanizmusok komplex algoritmusainak működésén alapuló ítéletet hoztak. Ez pedig 220 millió eurós bírságot jelent a Google számára.

A versenyhivatal három sajtócsoport, a francia Le Figaro, a belga Rossel és globális médiaóriás, a News Corp megkeresésére foglalkozott az üggyel.

Nem ez lesz az első eset, hogy a Goolge-t hatalmas bírsággal sújtják. 2018-ban például 5,1 milliárd dollárnyi bírságot fizetett be a Google-tulajdonos Alphabet, és ez több, mint az a 4,2 milliárd dollár, amelyet világszerte adózott. Ezt már inkább ne is váltsuk át forintba, mert nem fér ne rá a képernyőre.

Csak viszonyítás képpen: a mostani 220 millió eurós bírságból simán futná a The Seven Seas (A hét tenger) elnevezésű, 85 méter hosszú jachtra, amely Steven Spielberg tulajdonában volt és most 160 millió euróért keresi új gazdáját. A maradék 60 millió euróból pedig kijönne még a Bugatti La Voiture Noire (18 millió euró) és egy Rolls-Royce Boat Tail, amely úgy néz ki, hogy a világ legdrágább új autója címre pályázik a durván 23 millió eurós árával. A maradékból pedig be lehet ruházni egy kisebb szigetre is, amin olyan ház van, hogy megszólal.