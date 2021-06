Nemrég hazatért Olaszországból minden idők legeredményesebb magyar kerékpárversenyzője, Valter Attila. Az országúti-kerékpárversenyzés legnagyobb hazai reménysége a 14. helyet szerezte meg összetettben az idei Giro d’Italia-n, ahol első magyarként a legjobb 25 éven alulinak járó fehér, majd három napon át a kerékpársport egyik legértékesebb mezét, az összetettben legjobbnak járó rózsaszín trikót is magára ölthette.

Mielőtt Attila rózsaszínbe öltözött volna, a trikó megszerzésének lehetőségével kapcsolatban lakonikusan így fogalmazott: “Jó ezzel viccelődni reggel, de más dolog igazán hinni benne”. A 6. szakasz után történtek őt igazolták. De következzen az interjú:

Giro d’Italia

A Giro d’Italia a második legrangosabb kerékpáros körverseny a Tour de France után, amelyet évente rendeznek meg. A kerekesek három héten keresztül járják be elsősorban Olaszországot, de környező, sőt távolabbi országokat is érinthetnek (például 2012-ben Dániából indultak). Az egyes etapok különbözőek, vannak sík szakaszok sprinthajrával és hegyi szakaszok sprinthajrával vagy hegyi befutóval, illetve csapat- és egyéni időfutamok is. Rendszerint május végén, június elején rendezik meg. Míg az útvonal minden évben más, a verseny felépítése nem változik: legalább két időfutamot tartalmaz, illetve áthaladnak az Alpokon,[6] beleértve a Dolomitokat is. Hasonlóan a többi Grand Tour versenyhez a Giro is 21 szakaszból áll, amit 23 nap alatt teljesítenek (két pihenőnap van).