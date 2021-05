Masszívan sikeres az EA Sports által kiadott FIFA 21, a világ legnépszerűbb focis videojátéka. Az idei kiadás számunkra, magyaroknak azért lehet különlegesebb, mert helyet kapott benne Puskás Ferenc is a legendák között.

Puskás Öcsit is, mint a többi legendát és a legnagyobb neveket, az Ultimate Team módban lehet használni. Itt a játékosok valódi pénzért virtuális csomagokat vesznek, melyekben értéküktől függően különböző képességű játékosok lehetnek. Ahhoz, hogy az áhított játékost megkaparintsuk, nagyon nagy szerencsére, vagy vastag pénztárcára van szükség.

Rengeteg játékos gyűlöli is ezt a rendszert, de az EA köszöni szépen, és jól elvan, hiszen még így is rengetegen fizetnek azért, hogy kezdő tizenegyükbe a legjobb neveket tehessék be. A játékgyártó legutóbbi éves pénzügyi jelentéséből kiderült, hogy csak az Ultimate Team Mode-ból 1,62 milliárd dolláros bevételük származott. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy percenként nagyjából 3 ezer dollárral (858 ezer forinttal) gyarapodott az EA bevétele a csomagoknak köszönhetően.

Mindez a cég összbevételének 29 százalékát jelenti. Így a játékgyártók (nem az EA az egyedüli, aki hasonló rendszerben dolgozik) duplán sarcolják meg a játékosokat, sokszor a játékon belüli vásárlási lehetőségekből több bevétele származik a készítőknek, mint a játék eladásából.