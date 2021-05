Számos példát látni arra, hogy történelmi helyek, épületek manapság szálláshelyként működnek. Ezeknek gyakori példái az erődök, melyeket jelenkori tulajdonosaik előszeretettel alakítanak át különleges hotelekké.

A fentiekhez hasonló történt legutóbb az Anglia délnyugati csücskében nemrég nyílt Bodmin Jaillel is. Az 1779-ben épült börtön akkoriban igencsak modern létesítménynek számított: volt meleg víz, a rabok pedig jól szellőztetett zárkákban élték életüket.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Bodmin Jail Hotel (@thebodminjailhotel) által megosztott bejegyzés

Hat évvel ezelőtt azonban jelentősen átalakították a helyet: nagyjából 50 millió font (20,2 milliárd forint) ráköltése után egy négyszintes, 70 szobás luxusszállodaként született újjá az egykori büntetés-végrehajtási intézet, mely ezt a funkcióját utoljára az 1920-as években töltötte be. A tervek között szerepelt az is, hogy felrobbantják, amivel meg is próbálkoztak. A falak azonban annyira vastagok voltak, hogy ez nem sikerült, csak a tető szakadt be.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Bodmin Jail Hotel (@thebodminjailhotel) által megosztott bejegyzés

Minden szobát három egykori cella egybenyitásával alakítottak ki. A legolcsóbb szálláshelyek 200 fontos (81 ezer forintos) éjszakánkénti árról indulnak, de igény szerint az egész börtönt bérbe lehet venni.