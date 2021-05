Bár a koronavírus hatása lassan enyhül, és globálisan várható a mozik nyitása, azért több film marad a streaming szolgáltatók kezében, és elkerülik a vetítővásznakat. Így járt a Chris Pratt nevével árult The Tomorrow War című időutazós, lövöldözős sci-fi film is, amit július elején mutatnak be az Amazon Prime-on.

Az Amazon 200 millió dollárt fizetett a filmért a Paramountnak, aminek fő cselekményszála tipikusabb nem is lehetne. 2051-ben járunk, az emberiség elkeseredett háborút vív a robotok…nem, nem robotok, hanem a másik nagy ellenség, egy halálos földön kívüli civilizáció ellen. Hogy megfordítsák a háború menetét, egy csapat katonát visszaküldenek az időben 2021-be, hogy onnan hozzanak embereket a jövőbe harcolni.

Itt jön a képbe a középiskolai tanárt alakító Pratt, akit besoroznak a jövőbe katonának, és persze időközben kiderül, hogy 2021-ben ő már visszavonult, vérprofi gyilkosként élte a kertvárosi családapák nyugodt életét.