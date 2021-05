2017 óta május 20-án ünnepeljük a méhek világnapját. Az apró rovarok fontos szerepet töltenek be életünkben, így egyre több autógyártó is foglalkozik velük: a Bentley és a Rolls-Royce gyárainak területén egy ideje már zajlik a méhészet, de a Lamborghini is az éllovasok közé tartozik ezen a téren.

A márka 2016-ban kezdett foglalkozni a rovarokkal: ekkor a Sant’Agata Bolognese városában található Lamborghini Parkba nyolc kaptárat telepítettek. A méhpopuláció azóta már nőtt, és a 12 kaptár nagyjából 600 ezer rovarnak ad otthont.

Az idei évre a Lamborghini újított, és kamerákkal felszerelt kaptárat adnak át a méheknek. Az egyik felvevőeszköz odabent, a másik kívül rögzíti a méhekkel kapcsolatos eseményeket, és a felvételeket a mézből és a méhviaszból kinyerhető adatokkal, információkkal összehasonlítva próbálják megállapítani, milyen tényezők ártanak a leginkább a csíkos rovaroknak.

A munkálatokat a Lamborghini mezőgazdasági és rovartani szakemberekkel közösen végzi. Az autógyár állítása szerint a projekt tökéletesen illik a 2009 óta futó fenntarthatósági stratégiájukba, melynek eddigi legnagyobb eredménye, hogy 2015-ben hivatalosan is igazolást kaptak arról, hogy karbonsemlegesen működnek.