2015 júniusa óta már több mint 60 millió ember próbálta már ki legalább egyszer a Rocket League nevű videojátékot, melynek alapötlete végtelenül egyszerű: autókkal kell terelgetni egy hatalmas labdát az ellenfél kapujáig. Népszerűsége közel hat év után is töretlen, és ez vélhetően még tovább nőtt annak köszönhetően, hogy ingyen játszhatóvá vált a játék.

A fejlesztők időről időre nagy márkákkal működnek együtt. Ennek legegyszerűbb példája, hogy olyan ikonikus filmes autókat tesznek a játékba, mint például a Szellemirtók négykerekűje vagy a DeLorean a Vissza a jövőbe c. filmből.

Nemrég azonban a Forma-1-gyel lépett kapcsolatba a játékot készítő Psyonix, melynek már a részletei is kiderültek. Olyannyira, hogy mától, azaz május 20-ától akár Max Verstappen Red Bulljával vagy Lewis Hamilton Mercedesével is terelgethetjük a hatalmas labdát.

The starting lights are out and @F1 is ready to dash into Rocket League on May 20!

Prepare to take control in the iconic Formula 1 car with all 10 team decals in the Formula 1 Fan Pack!

Learn More: https://t.co/dSHBYN5vnr pic.twitter.com/Ro5P7jJ5My

— Rocket League (@RocketLeague) May 19, 2021