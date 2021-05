Vannak legendás bútordarabok, amelyeken nem fog a idő, és a divathullámok sem tüntetik el őket. Ezek közé tartozik az Eames házaspár által tervezett Lounge szék. Az 1956-ban bemutatott darab tette igazán híressé a párost, a fejtámasszal és lábtartóval rendelkező pihenőszék alapja egy rétegelt fából préselt héj, ami fémlábakon áll, finom bőrkárpitozással borítva.

Évek alatt érte el a végleges formáját, és máig sokan ezt tartják a tökéletes arányú pihenőszéknek, melyben a páratlan kényelem párosul a legmagasabb minőségű anyagokkal és kivitelezéssel.

Ehhez mert hozzányúlni az autótervező-legenda, Ian Callum, akinek már olyan karrier van a háta mögött, hogy ilyen ikonikus formatervezési darabokkal is kedvére játszhat.

A brit formatervező 1999-től egészen 2019-ig dolgozott a Jaguarnál, de olyan márkáknál is megfordult, mint a Ford, a TWR vagy épp az Aston Martin. Ő tervezte például a James Bond-filmből is ismerős Vanquish vonalait is.

Az autóipari hatás egyértelműen látszik az újragondolt bútoron. A puha, vaskos kárpitot áramvonalas hatású, tömöttebb és keskenyebb borítás váltotta fel, az egész dizájn dinamikusabb, és természetesen a váz anyaga több helyen is karbonszálas műanyag.

A minőség vélhetően első osztályú, de a prototípusok ára még ismeretlen, aki nagyon akar, az a Callum Design elérhetőségein érdeklődhet, vélhetően van az az ár, amiért elkészítenek pár egyedi darabot.