Meglehet, hogy egy nap minimálisra csökken az emberi tényező az ételek előállításában. Manapság egyre több helyen kísérleteznek a 3D-nyomtatással készülő ehető alapanyagokkal vagy a teljesen robotizált konyhával, de ezek még mind-mind a távoli jövőnek tűnnek.

Nem úgy a Cooksy nevű kütyü, mely akár pár éven belül a konyhák egyik alapfelszerelése lehet. Az aprócska eszköz gyakorlatilag egy okos konyhai asszisztens, melyet a tűzhely fölé kell erősíteni. Ha ez megvan, onnantól a mesterséges intelligencia figyeli, hogyan rotyog az ebéd a lábasban, vagy sül a hús a serpenyőben.

A Cooksy-t ugyanis videokamera mellett hőérzékelővel is felszerelték, a bejövő információkat pedig a számítógép pillanatok alatt kielemzi. Miután megvan, milyen fogás is készül, a rendszer értesítéseket küld valamilyen okoseszközre, például egy telefonra, melyben ételkészítési tanácsait fogalmazza meg a kütyü. Ezek érinthetik az étel összetevőit vagy a hőfokot, de akár élőben is lehet figyelni a tűzhelyet: jó szolgálatot tehet ez akkor, ha egy kis időre el kell hagyjuk a tűzhely környékét, a készülő étel így sem marad felügyelet nélkül.

A rendszer sikeresnek tűnik: közösségi finanszírozásból a projekt beindításához szükséges összeg másfélszerese is összejött. A terméket 389 dolláros akciós kezdőáron rendelhetik elő, akik effajta segítségre vágynak a konyhában, a kütyüket októberben kezdik el kiszállítani.