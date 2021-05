A Nagy-Britanniában élő Olivia Parkinson nagyon izgatott volt, amikor megérkezett a futár a csomaggal, amelyben egy iPhone 12 Pro Max volt. Már bontotta is kis a dobozt, de az új telefon helyén csak csempe volt, az is darabokra törve, ragasztószalaggal összefogva, hogy ne zörögjön, ha valaki rázza a dobozt.

Az okostelefont a Virgin Mediától rendelte, és a céggel folytatott hosszas levelezés után derült csak ki, hogy bizony lopás áldozata lett a hölgy, a pénzt pedig visszakapja, vagy küldenek neki egy új készüléket.

UPDATE: @virginmedia are making me liable to pay for the phone that I haven’t received so please retweet this so I can get some help. DO NOT USE THIS COMPANY OR DELIVERY SERVICE. Images below will show what I ‘purchased’ from them, disgusting companies. @YodelOnline pic.twitter.com/LC9PNI0awX

— liv (@l1vparkinson) April 30, 2021