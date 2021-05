Gyakran találkozhat a Richard Mille névvel, aki követi a Forma-1-et és a különböző autósportokat. A svájci óramanufaktúra lelkesen önti a pénzt a különböző istállóknak, de számos versenyzővel is partneri megállapodást kötöttek már.

A McLaren csapatát például már ötödik éve támogatják, de az együttműködés túlmutat az egyszerű szponzormatricán: a svájciak külön órákat készítenek a wokingiak számára is.

Épp ilyen az RM 40-01 is, melynek teljes neve azt is elárulja, milyen alkalomra jelent meg az időmérő eszköz. Az RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail nevű készüléket a mindössze 106 példányban épülő hiperautó ihlette: nem véletlen, hogy az órából is csak ennyi készült.

Az óra 69 különálló részből álló házának kialakításán is látszik, hogy a tervezők törekedtek a Richard Mille hagyományos formájától eltérő csepp alakra, ahogy az autó dizájnerei is. A vonalak tökéletesítése 2800 munkaórájukba telt 1,5 éven keresztül, a folyamat során öt prototípusóra is készült, mire megszületett a végleges verzió. A készülék két fő alapanyaga a titán és a karbon.

Az RM 40-01 legnagyobb műszaki újdonsága a házon belül fejlesztett energiatartalék-visszajelző, mely 8600 munkaórányi fejlesztés után született meg. Ha nem mozgatják, az óra bő két napon keresztül mutatja a pontos időt, folyamatosan hordva viszont nem kell felhúzni, a test mozgásából nyer energiát az időmérő eszköz, melynek áráról nem közöltek információt.