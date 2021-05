A fekete-fehér bélyegek az edinburghi herceget, II. Erzsébet királynő néhai férjét élete különböző szakaszaiban ábrázolják – írja az MTI.

Az első bélyegen fiatalemberként látható Fülöp herceg, ezt a portrét a brit királyi udvar fotósa, Baron készítette. A másodikon Fülöp herceg a fia, András katonai parádéján látható, amelyet a dartmouth-i Tengerészeti Főiskolán rendeztek meg. Egy bélyegen Fülöp az udvar windsori lovasbemutatóján vesz részt, az utolsó bélyegen pedig az a fotója látható, amelyet Terry O’Neill készített róla.

We're proud to present a commemorative collection of stamps and collectibles honouring the life and work of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



Explore the collection: https://t.co/hvTzqbqIdm pic.twitter.com/vI0t9KRebm