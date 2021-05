Az eredetileg “Venom: Let There Be Carnage” (Venom: Legyen vérontás/Induljon a vérontás!) címet viselő, magyarul viszont “Venom 2 – Vérontó” néven forgalmazott mozi új része gyakorlatilag ott és pont azzal fog folytatódni, ahol és amivel az előző epizód véget ért.

Tom Hardy (Eddie Brock) és a testét bérlő szimbiótája gyűri a mindennapokat, reggeliznek, boltba járnak, satöbbi, de a nyugis napok meg vannak számlálva. Venom komoly ellenséggel néz majd szembe, ugyanis Woody Harrelson Vérontója száll majd ellene ringbe. Ez a karakter pedig a Pókember képregények egyik legkeményebb főgonosza, úgyhogy a fekete humor mellett zúzásban sem lesz hiány.

A második részre a főszereplő Tom Hardy mellett Michelle Williams is vissza fog térni a meglepően nagy sikert arató első epizódból. Ha minden jól megy, a bemutatóra szeptember 16-án számíthatunk, feltéve, ha addigra normalizálódik a nemzetközi helyzet.