2001. október 14-én Tom Brady 21 yardos passza a San Diego Chargers ellen touchdownt ért a Foxboro Stadionban. A New England Patriots akkori csereirányítója NFL-karrierje első touchdownját szerezte ezzel, manapság pedig az egyik legjobb irányítónak számít a liga történetében, aki 43 évesen is sikerre tudja vezetni csapatát.

A labda szűk húsz évvel ezelőtt a közönség egyik lelkes Pats-szurkolójánál kötött ki, aki azóta nem is adta ki kezei közül a sporteszközt – egészen eddig. A 2003 óta széfben tartott labda értékes darab, tekintve, hogy milyen karrierutat járt be Brady – többek között ilyen autókra is futotta neki:

Most azonban új gazdát keres a relikvia. A sportárverésekre szakosodott Lelands a kezdőárat 75 ezer dollárra tette, de a licitháború már elkezdődött: a jelenlegi legmagasabb vételi ajánlat 78750 dollár, átszámítva 23,2 millió forint, de az árverésből hátralévő 25 nap alatt még meg is sokszorozódhat Brady touchdown-labdájának ára.