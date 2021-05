A 15 kikiáltási tétel között vannak a hamburgi időszakból, a hatvanas évek elejéről származó levelek és fotók is. A tárgyakra a Bonhams aukciósház árverésén szerdától lehet licitálni. Az árverés legértékesebb tétele John Lennon többoldalas vízumkérelme, amelyen az 1980-ban meggyilkolt zenész több aláírása is szerepel. Az aukciósház becslése szerint a kitöltött nyomtatvány 140-160 ezer eurót (50-57 millió forintot) is érhet egy licitálónak.

A kínálatban vannak még Lennon és Paul McCartney levelei Astrid Kirchherr fotóshoz, aki az együttesről készült híres fekete-fehér fényképeket készítette. A brit együttes számára a hamburgi fellépések rendkívül fontosak voltak. Mint Katherine Schofield, a Bonhams szakértője elmondta: az árverésre bocsátott gyűjtemény ritka bepillantást enged a zenekarnak ebbe az időszakába.

“Amikor a Beatles megérkezett Hamburgba, még csak liverpooli fiúk voltak, akik közül többen még nem is jártak külföldön. Mikor elhagyták a várost, már férfiak voltak” – magyarázta Schofield hozzátéve, hogy a Hamburgban adott koncertjeikkel alapozták meg, hogy végül minden idők egyik legnagyobb zenekarává váltak.