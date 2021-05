A világ egyik legfurcsább hobbija a profi szinten művelt játékgitározás. Aki naponta órákon át nyüstöl egy műanyag utánzatot, ugyanekkora energiabefektetéssel a valódi hangszer mesterévé is válhatna. De ezt is meg kell csinálnia valakinek, és be kell valljam, a legelszántabb játékosok teljesítménye több mint lenyűgöző.

Már-már ijesztő, amire egy elszánt, fürge ujjakkal rendelkező gémer képes.

A Clone Hero nevű játékban 2011-ben született egy szám poénból, aminek eljátszását mindenki lehetetlennek tartotta. Egyszerűen képtelenségnek tűnt ilyen gyorsan eltalálni az egymás után ezerrel záporozó, színes bogyókat, de tíz év elteltével jött CarnyJared, és megoldotta a dolgot. Ennél értelmetlenebb dolgokért is járt már Guinness-rekord, szerintünk ő is érdemelne egy plecsnit.