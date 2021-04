Manapság alig akad olyan ember, aki utazásai során ne készítene azért képeket, hogy azokat az Instagramra felpakolhassa. Ezek a fényképek túlmutatnak az emlékek szimpla megörökítésén, hiszen ami nincs fent az interneten, az nem történt meg.

Nem kell messzire menni ahhoz, hogy találkozzunk ezzel a jelenséggel, Budapest klasszikus turistacélpontjain ugyanezek a jelenetek játszódnak le. Ám ami itthon, például az Andrássy úton zajlik, az mind semmi ahhoz képest, ami a világ más pontjain történik. Az Instagram helyadatai és hashtagjei alapján ugyanis nemrégiben összeszedték a világ leggyakrabban fotózott és közzétett útszakaszainak listáját. A gyűjtés során több mint hétmillió posztot elemeztek, majd válogatták őket szét.

Az adatok – főleg a lista eleje felé haladva – elképesztőek. Az útszakasz hossza mellett látni, hogy mérföldenként átlagosan hány fotó került fel eddig a közösségi oldalra. Ezekre az adatokra azonban érdemes úgy tekinteni, hogy vannak olyan szakaszok, ahol kevesebb, míg máshol több poszt születik. Következzen tehát az öt leggyakrabban Instagramra kerülő útszakasz!

5. Chapman’s Peak Drive, Dél-afrikai Köztársaság, 5,5 mérföld; 3 425 poszt/mérföld

Az Atlanti-óceán partján futó rövid útszakasz elsősorban a vízi élővilág miatt vonzza a látogatókat. A szerencsések bálnákkal és delfinekkel is találkozhatnak a végtelennek tűnő kékségben, de a szemközti oldalon a vízbe nyúló félsziget látványa sem utolsó.

4. Hai Van átjáró, Vietnam, 13 mérföld; 4 298 poszt/mérföld

Vietnam legmagasabban fekvő hegyszorosáról van szó, ahol a szerpentinekről már bőven látni a Dél-kínai-tengert. Az útszakaszt nemcsak a látvány miatt látogatják, a motorosok is előszeretettel döntögetik vasaikat az élvezetes szakaszon.

3. Jebel Hafeet, Egyesült Arab Emírségek, 7 mérföld; 4 840 poszt/mérföld

A közel-keleti ország Pikes Peak-je a bő 11 kilométeres útszakasz, melyet 60 kanyar színesít, az eleje és a vége között pedig 1200 méteres a szintkülönbség. A hegy tetejére az átlagsofőr 2,5 óra alatt jut fel, de a jutalom nem marad el: a fenti palotából mesés a naplemente látványa.

2. Big Sur, USA, 90 mérföld; 5 226 poszt/mérföld

Kalifornia legnyugatibb részén fut a kétsávos út, gyakorlatilag a víz partján, az utolsó méter szárazföldet is kihasználva. A Csendes-óceánnal ellentétes oldalon hegyek magasodnak, így a bámészkodók egyszerre két világ látványosságaiban merülhetnek el. Gyakorlatilag végtelen a fotózási lehetőség, a bálnavonulástól kezdve a régóta itt álló vörösfenyőkön át, a világítótornyoktól az ikonikus hidakig mindenből lehet téma.

1. Great Ocean Road, Ausztrália, 157 mérföld; 8 418 poszt/mérföld

242 kilométer hosszan nyúlik el a déli kontinensen, Melbourne-től nyugatra az út, ahol a legtöbb fotó készül Instagramra. A látvány itt is mesés: a természet páratlan szépsége, a hajóroncsok, de a szörfösök is ott vannak, és ekkor még csak a víz felé néztünk. A szárazföld is több arcát mutatja, az elviselhető kontinentális klímától kezdve az elviselhetetlen melegig mindennel találkozni.