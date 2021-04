A prémium audiotermékeiről ismert dán cég ismét egy izgalmas újdonságot dobott piacra. A WiFi-képes vezetékmentes Beosound Emerge első ránézésre egy akadémiai könyvsorozat egyik darabja is lehetne.

A londoni LAYER dizájncéggel közösen tervezett hangszóró a keskeny forma ellenére állítólag fantasztikus hangzást kínál, száznyolcvan fokos hangsugárzásra, meglepően széles hangszínpad létrehozására képes. Mindezt három hangszóróval egy 14 mm-es magassugárzóval, egy 37 mm-es középsugárzóval, valamint egy 100 mm-es mélysugárzóval éri el.

Az Active Room Compensation elnevezésű eljárás mindig az adott környezethez igazítja a hangzást, így az ígéretek szerint elhelyezéstől függetlenül hibátlan reprodukciót kapunk. A Beosound Emerge támogatja az a Spotify Connectet, az Apple AirPlay 2-t és Chromecastot, a mikrofonján keresztül pedig a Google Asszisztens is elérhető. A vezetékes megoldások kedvelőit sem hagyták az út szélén a svédek, szerencsére bedughatjuk a csatlakozóinkat is, vonalbemenetet, Ethernetet, valamint az áramellátásához USB-C-t is találunk rajta.

A készülék prémium minőségű anyagokból épült, két kivitelben. Az olcsóbbik Black Anthracite alumíniumból készült, míg a drágább Gold Tone tölgyfa dobozba került, szövet borítással. A minőséghez méltó árcédula kerül a kiemelkedő formatervvel megáldott termékre, a fekete modellért 599 eurót (kb. 215 ezer forintot), az aranyért 749 eurót fognak elkérni (kb. 270 ezer forint).