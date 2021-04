Közúton navigálni, útvonalat tervezni, eljutni A-ból B-be ma már nem jelent túl nagy kihívást. Míg 5-10 éve főleg szélvédőre tapasztott GPS-es eszközökkel navigált majdnem minden autós – persze voltak, akik akkor is kitartottak a papírtérképek mellett – de mára már ingyenes alkalmazások tucatjait tölthetők le a szinte mindenre használható okostelefonkra. De mi a helyzet, ha nem aszfalton, városban, hanem a vadonban, árkon bokron keresztül kell megtalálni az utat, vagy a szétszéledt társainkat? Akkor továbbra is egy strapabíró célgépre lesz szükséged. Például egy Garmin Tread-re.

A doboz tetején a közel 14 centi képátmérőjű kijelző kukucskál ki a dobozból

Mi ez?

Nagyjából egy szokásos, szélvédőre tapasztható, nagy képernyős navigációs berendezésnek tűnik első ránézésre a Garmin terepes eszköze, de egy hagyományos autós GPS-nél mégis jóval többet tud. Kezdjük azzal, hogy teljesen időjárásálló, nem lesz baja, ha sáros, vizes, poros lesz, amire egy nyitott quadban azért jó esély van. Emellett előre feltöltött térképek, stabil GPS vétel segít abban, hogy akármilyen messze kerültél a civilizációtól, mindig tudd, pontosan merre jársz.

Mi van a dobozban?

Aki odavan a karácsonyi csomagbontogatós időtöltésért, annak kellemes perceket okoz majd, mire a Tread összes mellékelt kis izéjét kibontogatja, megforgatja, kitalálja, mire is lesz jó. A kicsomagolás több szempontból is kielégítő, hiszen rengeteget lehet vele bíbelődni, és minden darabot jó megfogni, tudod, az a “van benne anyag” jelegű érzés. A dobozt felnyitva maga az egy milliméter híján 14 centi képátlójú háttérvilágítású, 1280×720 pixel felbontású TFT kijelző néz farkasszemet a bontogatóval, ami masszív, ellenálló házban lakik, amin csupán egy bekapcsológomb és két, gumitömítéssel fedett csatlakozó található, egyik a mellékelt mini USB kábelt fogadja, a másik pedig a micro SD memóriakártyát.

Ha azt félretettük, jönnek számolatlanul a zacskók, elsőként a képernyőre pattintható színes dekorműanyagok – ha több Tread van egy csapatban, akkor érdemes saját színt választani, nehogy összekeveredjenek az eszközök a tábortűz mellett – a különféle csőméretekhez való bilincsek, csavarok, csuklók, tápkábelek, antennák kerülnek elő a dobozból, némi papíralapú, írott dokumentáció kíséretében.

Bár terepjáróban is használható az eszköz, szélvédőre cuppantható tartó nincs a dobozban, így leginkább bukócsőre, illetve quad, vagy terepmotor kormányra lehet könnyedén felszerelni és valószínűleg ezek használói leli majd a legtöbb örömüket a Garmin Tread-ben. Ők, akik szabadabban és gyorsabban mozognak terepen, és könnyebben kóborolnak el a csapattól, míg a nagyobb, lomhább terepjárók általában együtt maradnak. A rögzítés elég stabil, és hála a két gömbfejes csatlakozónak, tág határok közt állítható. Akinek kényelmesebb, az akár állított, nem fekvő helyzetben is beszerelheti, a rendszer ezt érzékeli, majd magától átrendezi a képernyő tartalmát.

Mire jó?

Leginkább arra, hogy mindig tudd, merre jársz, hogy jutsz el a célodig, a szállásig, vagy éppen haza, de emellett vannak még klassz dolgok benne, amikre nem is gondolnál. Persze akkor vagy a legszerencsésebb, ha Amerikában akarod használni a Tread-et, hiszen előre feltöltött adatok, térképek tömege segít abban, hogy ne tévedj védett területre, más birtokára, illetve hogy olyan útvonalat találj magadnak, ami passzol a járműved képességeihez. Magyarországon be kell érd a részletes topotérképpel, illetve a letölthető műholdképpel.

A Tread egyik szuperképessége, hogy ha indulás előtt beállítjátok, akkor a túrán résztvevő összes jármű aktuális pozíciója, nyomvonala is látható lesz a többiek kijelzőjén. De nemcsak látszik a többi, legfeljebb 20 túratárs, hanem beszélni is tudsz velük az eszköz segítségével, még ott is, ahol mobilhálózatnak híre hamva sincs.

Ezen kívül lehet hozzá vezeték nélküli kamerákat – akár négyet is – csatlakoztatni, hogy lásd a jármű bármelyik sarkát, és képes vezérelni legfeljebb négy darab Garmin PowerSwitch-et is, ami egy hatcsatornás, vezeték nélkül – akár mobiltelefonról is – vezérelhető relésor, amellyel lámpákat, extra ventilátort, illetve bármilyen egyéb 12 voltos eszközt lehet kapcsolni a Tread kijelzőjén lévő gombokkal, de akár programozni is lehet a kapcsolót, hogy napnyugta után kapcsolja fel a lámpákat, illetve sebességhez is lehet rögzíteni egy-egy funkciót. Például lassabban haladva a szórt fényt adó lámpákat kapcsolja a rendszer, gyorsabb menetnél pedig átvált reflektorra. A biztonságos terepjárást dőlésszögmérő segíti, amit a Tread beszerelése után kalibrálni kell – ez mindössze egy gombnyomás – és be lehet állítani riasztást is, ha a jármű dőlésszöge eléri a kritikus, előre meghatározott értéket.

Persze menet közben az útvonalat is rögzíti a Tread, és a telefonos applikáció telepítése után ez a felhasználó Garmin fiókjában is megjelenik, de akár az otthoni gépen megtervezett út, illetve útvonalpontok is rákerülhetnek így a járműben lévő eszközre, minden különösebb nehézség nélkül.

Hol kapható, mennyibe kerül?

A Tread-et a Garmin hivatalos hazai importőrénél és partnereinél veheted meg, jelenleg 262.900 forintért. Egy baj van vele, ha megvetted, elkezdheted rágni a motoros, quados pajtásaid fülét is, hogy szaladjanak, vásároljanak ők is egyet, mert úgy lesz igazán kerek a történet, ha kaland közben a térképen látjátok egymást. Így nem kell telefonálgatni, hogy mindenki meglegyen, és a megbeszélt útról letérő, vagy műszaki hibás, defektes túratárs megkeresése is jóval egyszerűbb lesz, mint ha nem lenne a kormányon, bukócsövön egy Garmin Tread.