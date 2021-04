Tavaly decemberben rekordot döntött Lionel Messi: a Barcelona argentin támadója a Real Valladolid elleni meccsen betalálva megszerezte 644. találatát a klubban, mellyel rekordot döntött. Korábban soha senki nem lőtt ilyen sok gólt egyetlen csapat színeiben. Tettével Pelé 46 évig fennálló csúcsát adta át a múltnak, aki a brazíliai Santos játékosaként 643-szor volt eredményes.

A Messi által a meccsen viselt cipőre most bárki lecsaphat, köszönhetően a Christie’s aukciósház árverésének. Az Adidas Nemeziz Messi 19.1-es lábbeliket a játékos is aláírta. Becslések szerint akár 30 millió forintnak megfelelő összeget is fizethet a győztes licitáló a rekorder cipőért, melyen azért látszik, hogy hordták őket: oldalán Messi feleségének, Antonela Roccuzzónak, valamint három fiuknak, Thiago, Mateo és Ciro neveinek kezdőbetűi is szerepeltek, ám azokból néhány leesett a meccs, valamint a gólszerzés közben.

“A 644. gól megszerzése nagyon boldoggá tett, de a legfontosabb dolog az, hogy valamit adhatok az életükért küzdő gyerekeknek” – idézte az aukciósház közleménye Messit. A cipőért fizetett összeget ugyanis jótékony célra, egy barcelonai kórház beteg gyerekeket támogató projektjének finanszírozására ajánlják fel.