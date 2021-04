A robotokat elsősorban nem a külsejük, hanem tudásuk miatt csodáljuk: olykor a technológia egészen marcona formában is materializálódhat.

Nem ez a helyzet azonban az ABB GoFa nevű kobot, azaz kollaboratív robot esetén. A robotkar elnyerte a rangos Red Dot Best of the Best formatervezési díjat egyedülálló tervezési koncepciójának elismeréseként.

Mi is az a Red Dot-díj? A globális Red Dot Design díjak odaítéléséről döntő zsűri évről évre több ezer terméket értékel, és a terméktervezés kiemelkedő darabjait díjazza. A Red Dot Best of the Best díj a versenypiaci formatervezés legrangosabb kitüntetése, amelyet az nyerhet el, aki a terméktervezés területén valami egészen különlegeset hoz létre, akinek a terméke esztétikai szempontból a legvonzóbb, funkcionálisan kiemelkedő, intelligens vagy kialakításában teljesen újszerű. A korábbi díjazottakról itt olvashatsz.

A GoFa a leggyorsabb kobot a maga kategóriájában. Rendeltetése, hogy emberek között dolgozzon, a feladatok széles körét velük közösen hajtsa végre, mégpedig biztonsági kerítések nélkül. Fejlett biztonsági funkciói – köztük a csuklópontokon elhelyezett intelligens szenzorok, melyek a másodperc tört része alatt leállítják a kobot mozgását, ha valamihez váratlanul hozzáér – teszik lehetővé, hogy GoFa a dolgozók közvetlen közelében, mégis biztonságosan és folyamatosan működjön.

Kialakítása eltér a hagyományos ipari robotok megjelenésétől, ezzel is szűkítve az ipari és a fogyasztói termékeket elválasztó határt. A karcsú, egyenes karok felhasználóbarát, mégis erőteljes megjelenést kölcsönöznek a kobotnak, míg a korszerű színhasználat, a minőségi anyagok és a szép felületek modern, letisztult külsővel ruházzák fel. A kar oldalsó részén kialakított kezelőfelület a maga két gombjával és kör alakban elhelyezett lámpáival a fogyasztói termékek könnyű használhatóságát idézi.

Ezen kobotok előnye még, hogy nem szükséges hozzájuk robotprogramozó szakember. A kicsomagolás után, csupán néhány percet igénylő telepítést követően, előzetes képzés nélkül azonnal használatba vehetőek az új eszközök.